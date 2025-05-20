Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

ГД приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается уточнить порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям.

Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках Государственной противопожарной службы, работниках органов по контролю за оборотом наркотиков, сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения (в том числе судебных приставов).

Согласно новому закону, пенсионные органы смогут сами выбирать способ перечисления пенсий — через Федеральное казначейство или Сбербанк. Деньги будут направляться на счёт, вклад или карту, указанные пенсионером.

Кроме того, законом предусматривается, возможность доставки пенсии через Почту России. Всё будет зависеть от заявления получателя и его предпочтений.