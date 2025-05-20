Госдума приняла закон, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам

Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, сотрудниках Государственной противопожарной службы, работниках органов по контролю за оборотом наркотиков, сотрудниках уголовно-исполнительной системы, а также военнослужащих Росгвардии и сотрудниках органов принудительного исполнения (в том числе судебных приставов).