В центре Омска омичи сняли фото блуждающих коров

Омичи сегодня стали свидетелями необычной картины. В центре Омска паслись сразу несколько коров. Свободный выпас, скорее всего организовали себе сами парнокопытные.
Фото вызвали ажиотаж у омичей, многие отметили, что такое нововведение добавит городу сельского колорита.
«Экологичный выгул коров в самом центре Омска. Свежий навоз в качестве бонуса!», — шутили в комментариях омичи.
Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».
Как заметили очевидцы, коровы скорее всего пришли из частного сектора и скорее всего, хозяин уже ищет сбежавший скот.
Ранее мы писали, что в Омске за день озеленители высадили 20 тысяч цветов.