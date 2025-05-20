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В центре Омска омичи сняли фото блуждающих коров

Горожане не ожидали увидеть сразу несколько животных без присмотра.

Источник: Комсомольская правда

Омичи сегодня стали свидетелями необычной картины. В центре Омска паслись сразу несколько коров. Свободный выпас, скорее всего организовали себе сами парнокопытные.

Фото вызвали ажиотаж у омичей, многие отметили, что такое нововведение добавит городу сельского колорита.

«Экологичный выгул коров в самом центре Омска. Свежий навоз в качестве бонуса!», — шутили в комментариях омичи.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

Как заметили очевидцы, коровы скорее всего пришли из частного сектора и скорее всего, хозяин уже ищет сбежавший скот.

Ранее мы писали, что в Омске за день озеленители высадили 20 тысяч цветов.