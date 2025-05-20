Опасные игры: В Кишиневе школьница упала со второго этажа заброшенного здания

В Кишиневе девочка-подросток упала со второго этажа «заброшки». Инцидент произошёл вечером 19 мая.
Трое подростков играли в заброшенном здании, расположенном возле центра «ARTICO». В какой-то момент 14-летняя девочка поскользнулась и упала со второго этажа.
Пострадавшую доставили в больницу в сознании, пишет pulsmedia.md. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и ранение головы.
Во всех деталях происшествия разбирается полиция.
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