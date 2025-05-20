В Анапе перекрывают выезды на пляжи

С 19 мая в Анапе началась масштабная операция по ограничению доступа к побережью Черного моря. Въезды на берег моря от Центрального городского пляжа до села Витязево начали перекрывать, чтобы исключить движение личного автотранспорта и обеспечить беспрепятственную работу спецтехники, задействованной в ликвидации последствий экологической катастрофы.
На участках, ведущих к береговой полосе, устанавливаются бетонные блоки, выкапываются рвы и формируются песчаные насыпи. Эти меры направлены на предотвращение проникновения сторонних автомобилей, которые могут мешать уборке побережья. Песчаные барьеры при необходимости можно будет быстро убрать для обеспечения проезда специализированных машин, включая технику МЧС.
Допуск к берегу остаётся только через несколько специально обозначенных и контролируемых проездов. Они сохраняются исключительно для техники, участвующей в аварийно-спасательных работах. Речь идёт о продолжающейся ликвидации последствий масштабного разлива мазута, произошедшего после крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Работы по очистке пляжей продолжаются, и большинство прибрежных зон временно закрыты не только для транспорта, но и для туристов. Специальные автомобили с громкоговорителями регулярно информируют отдыхающих о необходимости покинуть загрязнённые участки пляжа. Власти просят граждан соблюдать ограничения ради безопасности и успешной ликвидации последствий аварии, сообщили в краевом оперштабе.