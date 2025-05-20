В Анапе перекрывают выезды на пляжи

Допуск к берегу остаётся только через несколько специально обозначенных и контролируемых проездов. Они сохраняются исключительно для техники, участвующей в аварийно-спасательных работах. Речь идёт о продолжающейся ликвидации последствий масштабного разлива мазута, произошедшего после крушения двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе. Тогда в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.