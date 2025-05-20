Парк «Патриот» под Воронежем

На его территории есть выставка военной техники, стрелковый тир, музейные экспозиции, детская и спортивная площадки. Но больше всего привлекает внимание и взрослых, и детей реконструкция военного расположения времен Великой Отечественной войны, которая погружает нас в полевой быт солдат. Тут можно увидеть сторожевую вышку, землянку командного штаба, землянку склад боеприпасов, склад провизии, место для готовки и приема пищи, землянку санчасти, землянку, где жили солдаты, баню и даже клуб. Есть тут и окопы. И всё это в свободном доступе, везде можно ходить, проникаясь атмосферой того времени.