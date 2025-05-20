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Мэр Воронежа следит за аварийными работами РВК в Коминтерновском районе

Глава города Воронежа Сергей Петрин взял на личный контроль ситуацию с глобальной коммунальной аварией в Коминтерновском районе.

Источник: Росводоканал Воронеж

Об этом мэр написал в своих соцсетях.

Петрин напомнил, что из-за провала асфальта в месте повреждения изношенного коллектора пришлось перекрыть движение по Московскому проспекту.

Это одна из самых востребованных в городе магистралей, потому договорились, что ограничим проезд по ней всего на два дня — для выполнения необходимых земляных работ.

Специалисты Росводоканала ведут активные восстановительные работы. На месте трудится несколько бригад и 20 единиц спецтехники.

Градоначальник поручил своему первому заместителю Алексею Рыженину внимательно следить за обстановкой.