Мэр Воронежа следит за аварийными работами РВК в Коминтерновском районе

Об этом мэр написал в своих соцсетях.
Петрин напомнил, что из-за провала асфальта в месте повреждения изношенного коллектора пришлось перекрыть движение по Московскому проспекту.
Это одна из самых востребованных в городе магистралей, потому договорились, что ограничим проезд по ней всего на два дня — для выполнения необходимых земляных работ.
Специалисты Росводоканала ведут активные восстановительные работы. На месте трудится несколько бригад и 20 единиц спецтехники.
Градоначальник поручил своему первому заместителю Алексею Рыженину внимательно следить за обстановкой.