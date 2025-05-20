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Суд приостановил работу мусорного полигона на Бору из-за свалки отработанных шпал

Шпалы хранились на площадке без водонепроницаемого основания.

Источник: пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Борский городской суд Нижегородской области приостановил работы полигона промышленных отходов ООО «Реал-Бор» на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

По данным ведомства, в ходе внеплановой проверки на промышленном полигоне было обнаружено большое количество отработанных деревянных железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими средствами. В нарушение требований природоохранного законодательства они хранились на площадке без водонепроницаемого основания.

«Осадки, просачиваясь сквозь шпалы, загрязняются их пропиткой и могут попадать в почву, есть риск и попадания в грунтовые воды», — говорится в сообщении.

В ходе проверки также было выявлено еще несколько нарушений. В частности, на полигоне не производился должным образом сбор и отвод фильтрата, из-за чего он попал в лес. Также установлено превышения проектной вместимости полигона. В общей сложности во время проверки было зафиксировано 13 нарушений природоохранных норм и требований.

Компанию и ответственных должностных лиц оштрафовали на 220 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении ООО «Реал-Бор» в суд были направлены протоколы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов, которые предусматривают приостановление работы до 90 суток.

Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что вина ООО «Реал-Бор» полностью доказана. Все доводы юридического лица в свою защиту были признаны несостоятельными.

Напомним, 332 млн рублей за ущерб почвам взыскивают в Нижегородской области.