Суд приостановил работу мусорного полигона на Бору из-за свалки отработанных шпал

Борский городской суд Нижегородской области приостановил работы полигона промышленных отходов ООО «Реал-Бор» на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
По данным ведомства, в ходе внеплановой проверки на промышленном полигоне было обнаружено большое количество отработанных деревянных железнодорожных шпал, пропитанных антисептическими средствами. В нарушение требований природоохранного законодательства они хранились на площадке без водонепроницаемого основания.
«Осадки, просачиваясь сквозь шпалы, загрязняются их пропиткой и могут попадать в почву, есть риск и попадания в грунтовые воды», — говорится в сообщении.
В ходе проверки также было выявлено еще несколько нарушений. В частности, на полигоне не производился должным образом сбор и отвод фильтрата, из-за чего он попал в лес. Также установлено превышения проектной вместимости полигона. В общей сложности во время проверки было зафиксировано 13 нарушений природоохранных норм и требований.
Компанию и ответственных должностных лиц оштрафовали на 220 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении ООО «Реал-Бор» в суд были направлены протоколы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов, которые предусматривают приостановление работы до 90 суток.
Рассмотрев все материалы дела, суд пришел к выводу, что вина ООО «Реал-Бор» полностью доказана. Все доводы юридического лица в свою защиту были признаны несостоятельными.
Напомним, 332 млн рублей за ущерб почвам взыскивают в Нижегородской области.