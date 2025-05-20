Суд приостановил работу мусорного полигона на Бору из-за свалки отработанных шпал

В ходе проверки также было выявлено еще несколько нарушений. В частности, на полигоне не производился должным образом сбор и отвод фильтрата, из-за чего он попал в лес. Также установлено превышения проектной вместимости полигона. В общей сложности во время проверки было зафиксировано 13 нарушений природоохранных норм и требований.