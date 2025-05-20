У школьников, госпитализированных в больницу Алушты, диагностировали норовирус

В школе № 3 Алушты зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю выявил, что причиной стал норовирус.
Напомним, в Алуштинскую центральную городскую больницу обратились пять учеников школы № 3 имени Крисанова с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. В связи с этим Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю начал эпидемиологическое расследование.
Проведена оценка соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в школе и пищеблоке. Отобраны пробы пищевых продуктов, воды и биоматериала заболевших для лабораторных исследований на микробиологические, санитарно-химические показатели и возбудителей инфекций.
«По результатам проведенного обследования детей установлена этиология заболевания — определен возбудитель инфекции — норовирус, скорректированы противоэпидемические и профилактические мероприятия для оперативной локализации очага», — сообщили в Роспотребнадзоре.
По факту нарушений выданы предписания об их устранении и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работа пищеблока приостановлена.