У школьников, госпитализированных в больницу Алушты, диагностировали норовирус

Напомним, в Алуштинскую центральную городскую больницу обратились пять учеников школы № 3 имени Крисанова с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. В связи с этим Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю начал эпидемиологическое расследование.