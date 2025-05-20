Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.
В администрации музея считают, что подобные действия — попытка навязать политику там, где всегда царили история, культура и наука.
«Культура, творчество и искусство должны находиться вне политики и уж тем более не попадать под надуманные санкционные предлоги», — убеждены в музее.
В пресс-службе подчеркивают, что музей занимается исключительно научной и просветительской деятельностью — его сотрудники работают с культурным наследием, проводят раскопки, ведут археологические исследования и открывают уникальные экспозиции для широкой публики.
«Мы и впредь будем строго следовать концепции сохранности объектов культурного наследия и популяризации их на международной арене», — уверяют в «Херсонесе Таврическом».
С момента вхождения Севастополя в состав России музей получил федеральный статус и вошел в активную фазу развития. Открыто новое фондохранилище, благоустроена территория, созданы современные экспозиционные залы, где теперь выставляются древнейшие артефакты.
«Сейчас Херсонес — это пространство возможностей для самых известных и выдающихся деятелей страны и зарубежья!» — с гордостью заявляют специалисты.
В руководстве музея с иронией отнеслись к ограничительным мерам и заверили, что двери музея-заповедника как были, так и останутся открытыми для всех, кто интересуется историей.
«Внесение нас в санкционный список стало очередной безуспешной попыткой исключить и запретить русскую культуру. Музей самодостаточен и имеет сильную государственную поддержку, поэтому на санкции внимания не обращаем», — заключили в «Херсонесе Таврическом».
В новый санкционный список, кроме «Херсонеса Таврического», вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг «Стан», страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы», производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», «Государственный зерновой оператор».