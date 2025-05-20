Троллейбус «Синара» начал работу на маршрутах Нижнего Новгорода

«Троллейбус “Синара” обеспечивает высокий уровень комфорта как для пассажиров, так и для водителя. И нам было особенно приятно услышать восторженные отзывы от первых же пассажиров, проехавших сегодня по маршруту № 10. Надеюсь, в ходе тестовой эксплуатации их число будет только расти», — сообщил заместитель генерального директора «Синара — Городские Машины» Евгений Стручков.