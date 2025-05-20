Троллейбус «Синара» начал работу на маршрутах Нижнего Новгорода

«Синара» вышла на троллейбусные маршруты № 10 и № 25. Позже областной Минтранс рассматривает возможность перевести её на новый маршрут, который будет создан специально для троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
«Мы анализируем целесообразность запуска нового троллейбусного маршрута № 1, от остановки “Платформа Чаадаево” до микрорайона “Седьмое небо”, куда троллейбусы смогут доезжать без использования контактной сети. На маршруте предполагается использование исключительно троллейбусов с увеличенным автономным ходом: двух троллейбусов БКМ, которые были приобретены правительством Нижегородской области в 2022 году, и тестового троллейбуса Синара», — рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
«Синара» предоставлена региону заводом-производителем на два месяца для тестирования.
«Троллейбус “Синара” обеспечивает высокий уровень комфорта как для пассажиров, так и для водителя. И нам было особенно приятно услышать восторженные отзывы от первых же пассажиров, проехавших сегодня по маршруту № 10. Надеюсь, в ходе тестовой эксплуатации их число будет только расти», — сообщил заместитель генерального директора «Синара — Городские Машины» Евгений Стручков.
Пассажировместимость низкопольного троллейбуса «Синара-6254» с запасом автономного хода — 85 человек. Комплектация салонов предполагает наличие USB-слотов для подзарядки мобильных устройств, систем автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидной аппарели (пандуса) для маломобильных пассажиров. Также в троллейбусах установлена система навигации ГЛОНАСС, климатические системы, анатомические сидения с антивандальным покрытием и автоматические системы пожаротушения. Двери оснащены подсветкой и системой «антизажим» с датчиками на кромках дверей.