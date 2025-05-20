Уровень моря повысится на 1−1,4 м даже при полной остановке выбросов СО2

Объединение результатов этих замеров и расчетов показало, что полного исполнения Парижского соглашения по климату и удержания потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия будет недостаточно для стабилизации ледников. Более того, ученые обнаружили, что даже если все страны мира прямо сейчас остановят все выбросы СО2, ледники продолжат дестабилизироваться, в результате чего уровень моря в ближайшие несколько веков вырастет на 1−1,4 м.