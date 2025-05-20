Уровень моря повысится на 1−1,4 м даже при полной остановке выбросов СО2

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Климатологи выяснили, что уровень моря вырастет в ближайшие несколько столетий на 1−1,4 м даже в том случае, если человечество прямо сейчас полностью прекратит выбросы СО2. Это связано с необратимыми последствиями таяния ледников у берегов и на территории Антарктики и Гренландии, сообщила пресс-служба британского Даремского университета.
«Даже если Земля вернется к доиндустриальным температурам, восстановление полярных льдов займет несколько сотен или даже тысяч лет. Если сокращения в площади будут очень большими, то это произойдет только в том случае, если начнется новый ледниковый период. Иными словами, Земля надолго потеряет многие прибрежные территории в результате роста уровня моря», — пояснил профессор Университета штата Массачусетс (США) Роберт Деконто, чьи слова приводит пресс-служба Даремского университета.
Исследователи пришли к такому выводу при объединении результатов нескольких недавних исследований, в рамках которых ведущие климатологи мира всесторонне изучили, как менялся баланс массы ледовых щитов Антарктики и Гренландии в текущую историческую эпоху. Также ученые изучили, как менялась масса этих массивов и уровень моря во время «оттепелей» ледниковой эры, похожих по масштабам на глобальное потепление.
Объединение результатов этих замеров и расчетов показало, что полного исполнения Парижского соглашения по климату и удержания потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия будет недостаточно для стабилизации ледников. Более того, ученые обнаружили, что даже если все страны мира прямо сейчас остановят все выбросы СО2, ледники продолжат дестабилизироваться, в результате чего уровень моря в ближайшие несколько веков вырастет на 1−1,4 м.
Для значительного замедления и остановки этого процесса, как показывают расчеты ученых, необходимо не просто остановить глобальное потепление, а снизить средние температуры на Земле до отметки, превышающей доиндустриальные значения не более чем на один градус Цельсия. Сейчас это значение составляет 1,2 градуса Цельсия, что говорит о необходимости разработки мер, нацеленных на существенное снижение температуры на Земле.
«Ограничение глобального потепления на отметке в 1,5 градуса Цельсия было бы большим достижением для человечества, однако при этом следует понимать, что даже при достижении этой цели Парижского соглашения уровень моря будет расти с беспрецедентно высокой скоростью, которая может составить порядка одного сантиметра в год. К этому будет очень сложно приспособиться», — подытожил профессор Даремского университета (Великобритания) Крис Стоукс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.