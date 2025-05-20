Какой минимальный размер оплаты труда принят в Москве

«К примеру, если мастерица заключила с ООО договор подряда на пошив нескольких комплектов одежды для работников офиса, то на размер оплаты услуг такой швеи МРОТ не повлияет. Здесь “работают” только договоренности между сторонами, которые обычно основываются на рыночных ценах на такую услугу. И если портниха решит, что готова уступить заказчику и сшить вещи дешевле, чем это делают другие швеи, то директор ООО будет только рад, потому что сэкономит», — привела пример юрист.