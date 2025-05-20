В Воронеже Московский проспект перекрыли на два дня из-за коммунальной аварии

Специалисты с ночи работают на месте. Однако назвать сроки устранения масштабного ЧП до сих пор не готовы. Коммунальщикам предстоит заменить аварийный участок трубы. В работах задействованы несколько бригад и двадцать единиц специальной техники.
«Сейчас ведется монтаж временного трубопровода, на который будет переключено водоотведение. Треть уже смонтирована. Параллельно идет осушение основного коллектора. Как только эти работы будут выполнены, специалисты приступят непосредственно к устранению дефектов на сети», — рассказал мэр Сергей Петрин, заверив, что ситуацию власти держат на контроле.
На период проведения работ будет закрыт въезд на кольцевое пересечение Московского проспекта и Хользунова — при движении со стороны Северного микрорайона. Также закрыт будет участок улицы от Беговой до Хользунова, если двигаться со стороны центра.
Ограничивать подачу воды воронежцам из-за аварии не собираются (если все пойдет по плану). Однако в городе с самого утра наблюдаются серьезные проблемы на дорогах.