В Воронеже Московский проспект перекрыли на два дня из-за коммунальной аварии

«Сейчас ведется монтаж временного трубопровода, на который будет переключено водоотведение. Треть уже смонтирована. Параллельно идет осушение основного коллектора. Как только эти работы будут выполнены, специалисты приступят непосредственно к устранению дефектов на сети», — рассказал мэр Сергей Петрин, заверив, что ситуацию власти держат на контроле.