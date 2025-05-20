Восьмилетняя ростовчанка завоевала титул «Самое красивое лицо мира»

Восьмилетняя София Халаим из Ростова-на-Дону покорила престижный конкурс «Мировая модель» в Москве и завоевала титул «Самое красивое лицо мира». Это уже вторая крупная победа третьеклассницы, которая второй год подряд прославляет донскую столицу на всероссийских и международных соревнованиях.
Известно, что в состав жюри вошли знаменитости: стилист Сергей Зверев, дизайнер Татьяна Тузова, известная как «русская барби» и боец ММА Анатолий Надратовский, которого прозвали «Сибирский Конор».
Конкуренция была серьезной — около 200 участников, включая 90 детей из России и зарубежных стран.
— София покорила их естественной красотой и недетской целеустремленностью. Ее трудолюбие, любовь к прекрасному и поддержка семьи помогли завоевать несколько престижных титулов, — уверена руководитель модельного агентства «Имидж-Элит» Елена Степура.
На конкурсе ростовчанку поддерживали и мама, и папа.
— Обычно он далек от мира моды, — улыбается мама. — Но в этот раз помогал завязывать корсет и шнуровать платье. Для Софии это ценно — она папина дочка.
Для семьи Халаим эта поездка в Москву стала особенной.
— Мы очень хотели показать Софии столицу, — делится мама Дарья. — Она настоящий патриот и мечтала увидеть Красную площадь. К тому же, хотелось в победном мае добиться особого достижения — завоевать корону.