Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ

«Совсем скоро появится AI-помощник. Если сегодня у нас телефонный мошенник, …собирает информацию, …дозванивается, голосом рассказывает какую-то легенду, уговаривает и сам работает, то совсем скоро он скажет такому помощнику: “Хочу украсть деньги где-нибудь в Санкт-Петербурге”. И помощник… без человека будет делать все сам — найдет список людей, которые живут в Петербурге, найдет телефоны, будет называть их по имени-отчеству, будет уговаривать их так, как посчитает нужным… и будет использовать всю информацию, которая у него есть, чтобы добиться этой цели и вывести деньги», — отметил Кузнецов.