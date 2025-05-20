Эксперт предупредил о новой уловке мошенников с использованием ИИ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники вскоре могут задействовать искусственный интеллект для преодоления языкового барьера, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Кузнецов во вторник выступил в качестве модератора сессии «Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«(Скоро — ред.) по нашему мнению, в бой вступает искусственный интеллект, и по нашим оценкам, уже к концу года телефонный мошенник… начнет менять свою природу, поскольку благодаря искусственному интеллекту будет стерта последняя граница, которая называется языковой барьер», — сказал он.
Кузнецов выразил опасения по поводу того, что кибер-мошенничество таким образом приобретет «трансграничную природу».
Он также предупредил о том, что телефонные мошенники могут начать использовать и программные инструменты с искусственным интеллектом (так называемые AI-ассистенты), чтобы вынудить своих жертв расстаться со сбережениями.
«Совсем скоро появится AI-помощник. Если сегодня у нас телефонный мошенник, …собирает информацию, …дозванивается, голосом рассказывает какую-то легенду, уговаривает и сам работает, то совсем скоро он скажет такому помощнику: “Хочу украсть деньги где-нибудь в Санкт-Петербурге”. И помощник… без человека будет делать все сам — найдет список людей, которые живут в Петербурге, найдет телефоны, будет называть их по имени-отчеству, будет уговаривать их так, как посчитает нужным… и будет использовать всю информацию, которая у него есть, чтобы добиться этой цели и вывести деньги», — отметил Кузнецов.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.