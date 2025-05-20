Завтра в Перми состоится отчетный концерт учащихся детских школ искусств

Общегородской отчетный концерт учащихся детских школ искусств «Мир в наших руках» (0+) пройдёт 21 мая во Дворце культуры имени А. Г. Солдатова. В концертной программе примут участие более 400 учащихся — лучшие солисты и коллективы по направлениям: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство и хореографическое искусство.
Зрителей ждут вокальные и инструментальные произведения классического репертуара, танцевальные номера, эстрадные композиции, художественное слово. Завершится концерт многоголосием сводного хора, который объединит более 250 участников.
Начало концерта в 18:30, вход по пригласительным билетам.