«Проверь свой балл»: как мошенники обманывают выпускников и их родителей перед ЕГЭ

Перед основным этапом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возрастает риск новых фишинговых атак через мессенджер Telegram. В связи с повышенным интересом к экзаменам активность мошеннических действий увеличилась в несколько раз. Наибольший всплеск может наблюдаться в последние дни перед ЕГЭ и в первые сутки после объявления результатов. Как мошенники обманывают выпускников и их родителей — в материале «Вечерней Москвы».
Как работает новая мошенническая схема.
Мошенники создают поддельные чат-боты, каналы и страницы, которые обещают опубликовать результаты ЕГЭ раньше официальных источников. Однако они нацелены на сбор личных данных и попытку перехвата доступа к аккаунтам в Telegram.
Злоумышленники убеждают пользователей перейти по фишинговым ссылкам, авторизоваться, отправить код подтверждения или запустить вредоносного бота. Наиболее подведены влиянию мошеннической схемы родители выпускников. Сообщения могут содержать такие фразы, как «Результаты уже в системе, проверь свой балл», «Проверь, не попал ли твой ребенок в список по апелляциям» и «Первая волна сканов из Владивостока». За кажущейся безобидной ссылкой часто скрывается риск утраты контроля над аккаунтом в Telegram, который злоумышленники могут использовать для дальнейших атак и списания денежных средств.
Как защититься от мошенников.
По словам юриста Елены Рудаковой, чтобы защититься от мошенников, необходимо внимательно проверять интернет-ресурсы, а также не доверять никаким источникам, кроме указанных на государственных порталах, связанных непосредственно с экзаменами и образованием.
— Более раннее получение результатов так или иначе ничего не даст для поступления, тем не менее граждане могут попасть в неприятные ситуации, — предупредила собеседница «ВМ».
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Эксперт отметила, что мошенников можно распознать по внешнему виду ссылок, например, по иностранным серверам.
— Кроме этого, мошенники всегда просят прислать пароли, шифры, указать номер карты. Государство не может взимать плату за предоставление доступов к результатам ЕГЭ, что также должно насторожить пользователя, — сообщила она.
Ответственность за покупку ответов ЕГЭ.
Специалист напомнила, что, если школьники или их родители будут пробовать купить правильные ответы на тесты экзаменов, им может грозить ответственность вплоть до уголовной.
— Согласно закону «Об образовании в РФ», содержание тестов и ответов к ним (КИМ) ЕГЭ относится к информации ограниченного доступа, разглашение которой влечет за собой административную ответственность, — напомнила Рудакова.
Помимо этого, как рассказала юрист, проведенный специалистами Рособрнадзора мониторинг интернет-ресурсов показал, что публикуемые и предлагаемые к продаже материалы не имеют отношения к реальным КИМ ЕГЭ.
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— Это либо демоверсии и варианты КИМ, опубликованные Рособрнадзором в открытом доступе, либо произвольно составленные варианты, в том числе с использованием заданий из открытого банка ЕГЭ. Таким образом, их продажа под видом КИМ ЕГЭ основного периода может быть отнесена к мошенническим действиям, — заключила собеседница «ВМ».
В Telegram резко выросло число краж аккаунтов. В первом квартале 2025 года злоумышленники похитили 887 тысяч профилей пользователей из России и других стран. Атаки стали более автоматизированными за счет использования шаблонов, в том числе и благодаря применению искусственного интеллекта. «ВМ» узнала у эксперта по кибербезопасности Ярослава Зинченко, что делать, если хакеры увели аккаунт в Telegram.