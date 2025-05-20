«Проверь свой балл»: как мошенники обманывают выпускников и их родителей перед ЕГЭ

Злоумышленники убеждают пользователей перейти по фишинговым ссылкам, авторизоваться, отправить код подтверждения или запустить вредоносного бота. Наиболее подведены влиянию мошеннической схемы родители выпускников. Сообщения могут содержать такие фразы, как «Результаты уже в системе, проверь свой балл», «Проверь, не попал ли твой ребенок в список по апелляциям» и «Первая волна сканов из Владивостока». За кажущейся безобидной ссылкой часто скрывается риск утраты контроля над аккаунтом в Telegram, который злоумышленники могут использовать для дальнейших атак и списания денежных средств.