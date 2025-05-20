В Тольятти пройдут гастроли театра оперы и балета имени Шостаковича

После длительного перерыва в Тольятти вновь выступит Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. Об этом сообщает областной Минкульт.
20 и 21 мая на сцене Дворца культуры «Тольятти» зрители увидят две крупные постановки: балет Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (12+) и оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» (12+).
Балет покажут 20 мая в 19:00. В главных партиях — Полина Чеховских, Дмитрий Пономарёв, Сергей Гаген, Дмитрий Мамутин, Манаэ Банно и другие. Дирижёр — Алишер Бабаев.
Опера «Евгений Онегин» прозвучит 21 мая в 19:00. В постановке задействованы Георгий Цветков, Евгения Бумбу, Иван Волков, Анна Костенко, Ирина Янцева, Евгения Тенякова и другие. Дирижёр — Андрей Данилов.
Обе постановки будут представлены в полной сценической версии с участием оркестра.
Ранее мы писали, что с 22 по 29 июня в тольяттинском театре «Дилижанс» пройдет XVI фестиваль «Премьера одной репетиции».
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