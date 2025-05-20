Певец Shaman выступит с концертами в Ростове-на-Дону, билеты уже раскупили

Жители Ростова-на-Дону выкупили почти все билеты на концерты, которые вечером 20 и 21 мая проведет певец Shaman. Судя по афише, зрители будут подпевать под свежие песни музыканта, а также под известные хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия».