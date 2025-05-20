Певец Shaman выступит с концертами в Ростове-на-Дону, билеты уже раскупили

Жители Ростова-на-Дону выкупили почти все билеты на концерты, которые вечером 20 и 21 мая проведет певец Shaman. Судя по афише, зрители будут подпевать под свежие песни музыканта, а также под известные хиты «Встанем», «Я русский» и «Моя Россия».
Концертную программу «Победа!» певец представит в конгресс-холле ДГТУ. К этому моменту осталось всего несколько свободных мест стоимостью от 5 до 9 тысяч рублей.
Напомним, Shaman — автор и исполнитель известных хитов, которые знает вся страна. Артист имеет три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества. Интерес к его творчеству на популярных интернет-площадках измеряется сотнями миллионов прослушиваний и просмотров.
Напомним, также в Ростов-на-Дону на поезде отправилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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