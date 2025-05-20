Нижегородцы не смогут подъехать к пляжам Анапы на автомобилях

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края. Проезды на пляжи будут доступны только для специальных транспортных средств, а именно для техники, используемой для уборки побережья от мазута, а также машин МЧС России. Причём для них будут оставлены несколько участков, остальные дороги перекроют.