Кроссворд на 21 мая 2025

21 мая во всем мире отмечают Международный день чая — напитка, который веками объединяет культуры и традиции. От Китая до Англии, от зеленого до пуэра — чай прочно вошел в повседневную жизнь. Предлагаем разгадать наш кроссворд и погрузиться в ароматный мир чайных традиций и фактов.