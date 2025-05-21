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Кроссворд на 21 мая 2025

21 мая во всем мире отмечают Международный день чая — напитка, который веками объединяет культуры и традиции. От Китая до Англии, от зеленого до пуэра — чай прочно вошел в повседневную жизнь. Предлагаем разгадать наш кроссворд и погрузиться в ароматный мир чайных традиций и фактов.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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