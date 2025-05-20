Мигрантов предложили наказывать за провал их детьми экзамена по русскому

С начала записи на тестирование, с апреля 2025 года, на экзамен для мигрантов по приему в российские школы записались 1762 человека. Всего к испытаниям были допущены только 335 человек. Других не допустили, в частности, из-за проблем с документами и отсутствия свободных мест в школах.