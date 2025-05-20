Мигрантов предложили наказывать за провал их детьми экзамена по русскому

В случае неудачной первой попытки у родителей есть три месяца, чтобы обучить ребенка и попробовать сдать экзамен во второй раз.
«Если и через три месяца ребенок не сдал, то они (органы МВД. — РБК) должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — цитирует его ТАСС. Речь идет об административной ответственности.
По словам Музаева, если ребенок не знает русский язык, то «бесполезно его в нашу школу заводить, он будет или жертвой, или будет терроризировать всех остальных, в том числе и родителей, и учителей».
С начала записи на тестирование, с апреля 2025 года, на экзамен для мигрантов по приему в российские школы записались 1762 человека. Всего к испытаниям были допущены только 335 человек. Других не допустили, в частности, из-за проблем с документами и отсутствия свободных мест в школах.
Однако сдать экзамен удалось только 27 детям, а остальные «не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком».
В декабре 2024 года Госдума запретила зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком, а также тех, кто не прошел проверку законности нахождения в России.