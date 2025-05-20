Путь капитуляции Киева нравится многим, заявил Медведев

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Путь безоговорочной капитуляции Украины многим в России нравится куда больше, чем другие варианты, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Переговоры могут позволить обрести мир. Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось, это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.