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Кратковременный ливень накрыл Ростов-на-Дону днем 20 мая

В Ростове-на-Дону прошел дождь, непогода ожидается и в среду.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 мая, в разных районах Ростова-на-Дону прошел ливень. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Сейчас осадков нет, но погода остается ненастной.

Напомним, ранее синоптики и спасатели предупредили жителей региона о грозовых дождях с градом и ветром до 20−25 м/с в течение 20 и 21 мая, а также о ветровом нагоне воды в устье реки Дон.

Напомним, во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Просить о помощи следует по номерам «101» или «112».

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