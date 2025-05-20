Кратковременный ливень накрыл Ростов-на-Дону днем 20 мая

Сегодня, 20 мая, в разных районах Ростова-на-Дону прошел ливень. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. Сейчас осадков нет, но погода остается ненастной.
Напомним, ранее синоптики и спасатели предупредили жителей региона о грозовых дождях с градом и ветром до 20−25 м/с в течение 20 и 21 мая, а также о ветровом нагоне воды в устье реки Дон.
Напомним, во время непогоды лучше находиться в помещении, но, если стихия застанет на улице, нельзя стоять рядом с деревьями, легкими мачтами и вывесками. Просить о помощи следует по номерам «101» или «112».
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