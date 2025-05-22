Ответы на кроссворд от 21 мая 2025: интересные факты про Международный день чая

По горизонтали:
1. Масала
Масала — традиционный напиток Индийского субконтинента, представляющий собой чай, заваренный со смесью индийских специй и трав. Этот бодрящий и пряный напиток обычно содержит «теплые» специи, такие как кардамон, корица, имбирь, семена фенхеля, черный перец и гвоздика. Традиционно доминирует кардамон, который дополняется гвоздикой, имбирем и черным перцем для придания пикантности. Иногда добавляют мускатный орех, лепестки розы, корень солодки, шафран или миндаль. Существует простой традиционный способ приготовления масала чая: отвар, в котором кипятится смесь молока и воды с листовым чаем, подсластителями и цельными специями.
2. Виктория
В XIX веке в Англии активно развивались чайные традиции, которые принято связывать с королевой Викторией. Будучи большой поклонницей чая, она ввела его регулярное употребление при дворе. Важным вкладом королевы стало создание «Tea Moralities» — свода правил английского чайного этикета, оказавшего значительное влияние на европейские традиции. Наиболее известным проявлением этой культуры стало «five o'clock tea» — пятичасовое чаепитие, которое представляло собой полдник с чаем и легкими закусками.
3. Пуэр
Родиной пуэра является территория на восточной границе Тибетского нагорья, включающая части современных Китая, Бирмы, Вьетнама и Лаоса. Чай, произведенный из крупнолистового юньнаньского чайного дерева, со временем стали называть «пуэрским чаем». Название «пуэр» предположительно связано с древним народом пу. Этот чай приобрел популярность в Тибете, Сикане, Синьцзяне и других регионах, где преобладает мясная диета. Название «пу ча» (пу чай) существовало до конца империи Мин, после чего чай получил свое современное название — пуэр.
4, Мате
Мате — традиционный напиток коренных народов Южной Америки, произраставший в диком виде в бассейнах рек Парана и Парагвай. В XVII веке иезуиты начали его культурное возделывание, за что мате получил название «иезуитский чай». Производство было заброшено в конце XVIII века, но возродилось в конце XIX — начале XX века, привлекая переселенцев, в основном из южной Бразилии. Иберы, прибыв в Южную Америку, отметили, что коренные жители пьют настой, называемый гуарани «kaay» (трава-вода), из тыквенной посуды, «matí» на языке кечуа, через трубочку «такуари». Йерба мате также называли «парагвайским чаем» или «зеленым золотом» из-за его высокой стоимости.
5, Тибет
В Тибете традиционно употребляют кирпичный зеленый чай, который готовится особым способом. В крепкую заварку добавляют топленое масло яка и соль, затем полученную смесь взбивают до однородной консистенции. Тибетский чай имеет своеобразный вкус, очень питателен и обладает сильным тонизирующим эффектом. Он восстанавливает силы и снимает усталость, что важно при передвижении в горах. В Тибете даже существовала мера расстояния, выражаемая в пиалах чая: 3 пиалы равны примерно 8 км пути в горах. Тибетский чай популярен не только в Тибете, но и в соседних горных районах.
6. Лист
Парадокс чайного листа заключается в том, что при размешивании чая ложкой чаинки собираются в центре чашки, а не по краям, как следовало бы ожидать по законам центробежной силы. Альберт Эйнштейн объяснил этот эффект, используя его как пример для иллюстрации закона Бэра. Ключевой момент — неподвижность чашки: при вращении чашки чаинки под действием центробежной силы действительно перемещаются к краям. Это явление нашло применение в различных научных и технологических областях, таких как разделение компонентов крови и процессы в трубке Ранка.
По вертикали:
1. Миф
Происхождение чая в китайской культуре связано с двумя основными легендами. Согласно первой, чай открыл Шэнь-нун, покровитель земледелия и медицины. Предание гласит, что Шэнь-нун, путешествуя в поисках лекарственных трав, кипятил воду в котле, где случайно оказались чайные листья. Вторая легенда приписывает открытие чая Бодхидхарме, основателю чань-буддизма. По этой версии, Бодхидхарма, разгневанный тем, что заснул во время медитации, вырвал ресницы, из которых впоследствии выросло чайное дерево, способное прогонять сон.
2. Улун
Улун, также известный как оолонг или «бирюзовый чай», представляет собой полуферментированный чай, занимающий промежуточное положение между зеленым и красным чаями в китайской классификации. Степень ферментации улуна составляет около 50%, при этом ферментации подвергаются лишь края и часть поверхности чайного листа, сохраняя его внутренние слои неферментированными. Существует два основных подвида улуна, отличающихся степенью ферментации и, соответственно, вкусовыми характеристиками: более легкие, приближенные к зеленым чаям, и более насыщенные, напоминающие красные. Традиции употребления улуна насчитывают около 3−4 столетий, и он часто используется в торжественной чайной церемонии гунфу-ча («высшее чайное мастерство»).
3. Лекарство
Изначально чай, в различных культурах мира, использовался не только как напиток, но и как лекарственное средство. В Китае, согласно легенде, император Шэнь Нун еще в 2737 году до н.э. обнаружил целебные свойства чая, и с тех пор, особенно во времена династии Хань, его применяли для лечения головных болей, усталости и проблем с пищеварением. В средневековой Японии чайные церемонии считались способом очищения организма. В Индии, в рамках аюрведической медицины, травяные чаи использовались для восстановления баланса. В Европе XVII века чай продавался в Лондоне как лечебный напиток, а на Руси иван-чай применялся для лечения воспалений и укрепления иммунитета.
4. Каркаде
Каркаде, также известный как «суданская роза» или «напиток фараонов», ценится за свои многочисленные полезные свойства. В арабских странах он традиционно используется в медицине как средство от различных заболеваний. Напиток богат антоцианами, которые укрепляют кровеносные сосуды и регулируют их проницаемость. Кроме того, отвар из гибискуса содержит антиоксиданты, обладает спазмолитическим, мочегонным и жаропонижающим действием, и содержит витамины и органические кислоты, способствующие общему оздоровлению организма. В Египте каркаде является национальным напитком, который пьют как горячим, так и холодным, а в Латинской Америке он известен под названием «хамайка».
5. Типс
Типсы — нераскрывшиеся или только начинающие раскрываться листовые почки чайного куста, покрытые серебристыми ворсинками. Этот тип чая, относящийся к категории «байховый», собирается вручную, обычно вместе с двумя ближайшими листочками. Типсовый чай считается элитным благодаря высокому содержанию полезных веществ, обеспечивающих насыщенный вкус и аромат. Все белые и желтые чаи являются типсовыми, а самые ценные состоят исключительно из типсов. Большое количество типсов в чайной смеси свидетельствует о высоком качестве. Примеры таких сортов: серебряные иглы (Цзюньшань Иньчжэнь, Байхао Иньчжэнь), восточный улун (dong fang mei ren), золотой Юньнань и golden monkey.
Интересные факты о чае:
- История чая в Японии насчитывает более тысячи лет. В IX веке из Китая были завезены семена чайного растения, и вначале чай употреблялся буддийскими монахами и императорским двором. Распространение чая среди самураев началось после 1214 года, когда дзэнский монах Эйсай представил сегуну книгу «Кисса Едзеки», пропагандирующую целебные свойства чая. В
XIV—XV вв.еках аристократия практиковала «чайные турниры» — дегустации чая в роскошной обстановке с целью определения его происхождения и сорта. Параллельно, среди простого населения — горожан и крестьян — сложилась традиция более скромных, тихих чаепитий.
- Пятичасовое чаепитие, «five o'clock tea», сложившаяся в XIX веке британская традиция, представляет собой послеобеденный полдник с чаем и легкими закусками. Его происхождение связывают с Анной Рассел, герцогиней Бедфорд, которая в 1840 году ввела моду на дополнительное чаепитие между ланчем и ужином. Эта привычка, первоначально придворная, быстро распространилась среди среднего класса, став доступным и популярным способом общения в непринужденной обстановке. «Five o'clock tea» нашел свое отражение в культуре, наиболее ярко — в «безумном чаепитии» из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
- Чай с молоком — популярный напиток в Англии, вокруг которого сложились определенные традиции и даже споры. Вопрос о том, что наливать первым — чай или молоко — не имеет однозначного ответа и, по мнению многих, влияет на вкус напитка. Существует мнение, что изначально молоко наливали первым, чтобы защитить тонкий фарфор от резких перепадов температуры. Однако известный английский писатель Джордж Оруэлл в своем эссе «Чашка отменного чая» рекомендовал придерживаться противоположного порядка — сначала наливать чай.
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