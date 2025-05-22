Ответы на кроссворд от 21 мая 2025: интересные факты про Международный день чая

3. Лекарство

Изначально чай, в различных культурах мира, использовался не только как напиток, но и как лекарственное средство. В Китае, согласно легенде, император Шэнь Нун еще в 2737 году до н.э. обнаружил целебные свойства чая, и с тех пор, особенно во времена династии Хань, его применяли для лечения головных болей, усталости и проблем с пищеварением. В средневековой Японии чайные церемонии считались способом очищения организма. В Индии, в рамках аюрведической медицины, травяные чаи использовались для восстановления баланса. В Европе XVII века чай продавался в Лондоне как лечебный напиток, а на Руси иван-чай применялся для лечения воспалений и укрепления иммунитета.