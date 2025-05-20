ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР.
«В день освобождения Мариуполя от украинских неонацистов рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб городу от немецко-фашистских захватчиков и их пособников во времена Великой Отечественной войны», — говорится в заявлении.
В документах приводятся данные, согласно которым нацисты сожгли 1593 дома, уничтожили 48 школ, 101 библиотеку и все лечебные и культурные учреждения. Заводы имени Ильича и «Азовсталь» также были практически полностью разрушены.
Как указывается в рассекреченных материалах, немецко-фашистские захватчики зверски расправлялись с мирными гражданами и военнопленными красноармейцами. Так, в феврале 1943 года они запечатали больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли в Старо-Крымский тупик и заморозили. На вагонах гитлеровцы оставили надпись «Не подходить — зараза», чтобы местное население не оказывало помощь жертвам.
Немецкая оккупация Мариуполя продолжалась до 10 сентября 1943-го, когда город был освобожден в ходе Донбасской наступательной операции.