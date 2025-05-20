ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе

Как указывается в рассекреченных материалах, немецко-фашистские захватчики зверски расправлялись с мирными гражданами и военнопленными красноармейцами. Так, в феврале 1943 года они запечатали больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли в Старо-Крымский тупик и заморозили. На вагонах гитлеровцы оставили надпись «Не подходить — зараза», чтобы местное население не оказывало помощь жертвам.