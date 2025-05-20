«Вот это дисциплина!»: главный гаишник Башкирии показал зверька, который переходит дорогу по «зебре»

— Вот это дисциплина! Даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения, используя обозначенные пешеходные переходы. Этот комичный эпизод служит напоминанием о том, что правила дорожного движения созданы для защиты жизни и здоровья, и их соблюдение — это не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения, — подписал видео главный гаишник Башкирии.