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«Вот это дисциплина!»: главный гаишник Башкирии показал зверька, который переходит дорогу по «зебре»

Начальник ГАИ Башкирии показал законопослушного кабана.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа-Оренбург в Башкирии засняли на видео законопослушного кабана: зверек пересек широкую дорогу в аккурат по «зебре». Ролик в своем телеграм-канале опубликовал начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

— Вот это дисциплина! Даже дикие животные инстинктивно выбирают безопасные пути перемещения, используя обозначенные пешеходные переходы. Этот комичный эпизод служит напоминанием о том, что правила дорожного движения созданы для защиты жизни и здоровья, и их соблюдение — это не просто формальность, а проявление здравого смысла и уважения к другим участникам движения, — подписал видео главный гаишник Башкирии.

Напомним, недавно в Уфе поймали лосенка, который три дня бегал по улицам города. Его отпустили на волю.

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