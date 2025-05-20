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Из-за весенних заморозков в Крыму могут ввести режим ЧС

Такой погоды не было последние 36 лет.

Источник: Комсомольская правда

В связи с весенними заморозками в Крыму могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом «Крым 24» сообщил председатель комитета Госсовета республики по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.

Заморозки нанесли большой ущерб урожаю. Такой погоды не было последние 36 лет.

«Поэтому режим ЧС может быть объявлен», — отметил Рогатин.

По его словам, из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах, а также часть Бахчисарая. Как пояснил руководитель комитета, режим ЧС позволит претендовать на поддержку государства и страховые выплаты.

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк отметил, что по ранним культурам ущерб еще подсчитывается. По его словам, результат станет известен в июне. Глава Минсельхоза заверил, что несмотря на заморозки, местных фруктов для крымчан хватит.