Из-за весенних заморозков в Крыму могут ввести режим ЧС

По его словам, из-за заморозков пострадали сельскохозяйственные культуры в Красногвардейском, Джанкойском и Нижнегорском районах, а также часть Бахчисарая. Как пояснил руководитель комитета, режим ЧС позволит претендовать на поддержку государства и страховые выплаты.