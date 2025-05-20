В Перми возбуждены уголовные дела об использовании подложных рецептов

Прокуратура Кировского района Перми проверила в аптечных учреждениях района реализацию лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.
Выявлено, что в этом году неустановленные лица получили лекарственные препараты, предъявив в аптеки заведомо поддельные рецептурные бланки, которые в обращении в медицинских организациях не находились и не выдавались пациентам медицинскими учреждениями.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, по трем фактам возбуждены уголовные дела по признакам использования заведомо поддельных документов. Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.