Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми возбуждены уголовные дела об использовании подложных рецептов

Прокуратура Кировского района Перми проверила в аптечных учреждениях района реализацию лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

Прокуратура Кировского района Перми проверила в аптечных учреждениях района реализацию лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

Выявлено, что в этом году неустановленные лица получили лекарственные препараты, предъявив в аптеки заведомо поддельные рецептурные бланки, которые в обращении в медицинских организациях не находились и не выдавались пациентам медицинскими учреждениями.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, по трем фактам возбуждены уголовные дела по признакам использования заведомо поддельных документов. Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.