Единственную картину Паши Техника продали в Петербурге

Техник был известен провокационным творчеством с использованием нецензурной лексики. Последний альбом под названием «Что-то с чем-то» вышел в ноябре 2023 года. С 14 лет Ивлев страдал наркотической зависимостью, в чем сам неоднократно признавался в интервью. Несколько раз проходил лечение в рехабах. Осенью 2022 года из-за злоупотребления наркотическими препаратами Ивлев впал в кому. Спустя месяц после этого случая Техника снова госпитализировали из-за передозировки. В Таиланде рэпер впал в кому, из которой уже не смог выйти.