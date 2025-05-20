Единственную картину Паши Техника продали в Петербурге

Полотно «Легенда» было создано в содружестве с Игорем Исполиным — современным художником, участником многочисленных выставок и проектов, чьи работы находятся в частных коллекциях по всему миру. Изначально проект задумывался как серия работ, но «Легенда» осталась первой и последней картиной рэпера.
«Павел Ивлев ушел из жизни, оставив этот образ как свидетельство творческого пути и внутреннего напряжения своей манеры. Это не просто картина — это манифест, визуальная поэма, воплощающая дух андеграунда и прощание с индустриальной эстетикой, характерной для Техники. “Андер — хорошо. Андеграунд — навсегда”. Так мог бы звучать эпиграф к этой работе — чистой, бескомпромиссной, глубокой», — говорится в аннотации к картине.
Картина была продана за $126,5 тыс. (около ₽10,1 млн). Покупателем стал некий Дмитрий Князев.
Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) — основатель группы Kunteynir и сольный артист. Он умер 4 апреля в больнице в Таиланде. Причиной смерти стал септический шок, развившийся после передозировки наркотиков. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе 11 апреля.
Техник был известен провокационным творчеством с использованием нецензурной лексики. Последний альбом под названием «Что-то с чем-то» вышел в ноябре 2023 года. С 14 лет Ивлев страдал наркотической зависимостью, в чем сам неоднократно признавался в интервью. Несколько раз проходил лечение в рехабах. Осенью 2022 года из-за злоупотребления наркотическими препаратами Ивлев впал в кому. Спустя месяц после этого случая Техника снова госпитализировали из-за передозировки. В Таиланде рэпер впал в кому, из которой уже не смог выйти.