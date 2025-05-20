В Самарской области со следующего года введут единые правила благоустройства

По словам Александра Боровкова, муниципалитеты не используют изменения 326-го постановления правительства РФ и самостоятельно, без взаимодействия с органами надзора, не выдают предписания ресурсоснабжающим организациям. Контроль в сфере благоустройства, по мнению чиновника, по-прежнему носит формальный характер. Это можно заметить по цифрам. В той же Самаре после благоустройства, связанного с земляными работами, было проведено 218 проверок, в ходе которых выявлено 118 нарушений. Но никому не выписан штраф. Как и в Жигулевске, Кинеле, Отрадном, Похвистнево, Новокуйбышевске, Октябрьске и Сызрани. Только в Тольятти ресурсники были оштрафованы на 60 тысяч рублей.