В Самарской области со следующего года введут единые правила благоустройства

Как оказалось, в нашем регионе нет унифицированных требований к благоустройству территорий после земляных работ. Отсутствие единого стандарта контроля качества обсудили в областном правительстве 20 мая.
Ключевой проблемой благоустройства территорий в Самарской области является то, что каждый муниципалитет, а их 37, устанавливает свои правила. Об этом 20 мая на совещании облправительства рассказал руководитель госжилинспекции Самарскойобласти Александр Боровков. Чиновник считает, что в регионе каждый муниципалитет решает сам, как благоустраивать то или иное пространство.
«В частности, после земляных работ, что создает правовую неопределенность, усложняет контроль и снижает качество городской среды. Хаотичность подходов ставит под угрозу своевременное и полноценное восстановление инфраструктуры, негативно влияя на жизнь граждан», — добавил Боровков.
В качестве яркого примера правовой разобщенности чиновник привел сроки выполнения восстановления благоустройства после земляных работ в Самаре, Тольятти и Кинеле. В областной столице, согласно правилам, должны все благоустроить до 31 мая, в Автограде — до 1 июля. А в Кинеле эти сроки вообще не регламентированы.
«Такая вариативность приводит к неравномерному развитию территории, конфликтам интересов и отсутствию ответственности за нарушения», — заявил глава госжилинспекции Самарской области.
По словам Александра Боровкова, муниципалитеты не используют изменения 326-го постановления правительства РФ и самостоятельно, без взаимодействия с органами надзора, не выдают предписания ресурсоснабжающим организациям. Контроль в сфере благоустройства, по мнению чиновника, по-прежнему носит формальный характер. Это можно заметить по цифрам. В той же Самаре после благоустройства, связанного с земляными работами, было проведено 218 проверок, в ходе которых выявлено 118 нарушений. Но никому не выписан штраф. Как и в Жигулевске, Кинеле, Отрадном, Похвистнево, Новокуйбышевске, Октябрьске и Сызрани. Только в Тольятти ресурсники были оштрафованы на 60 тысяч рублей.
Руководитель госжилинспекции Самарской области предложил решить проблему за счет установления единых требований по благоустройству. Для этого необходимо создать новое или реорганизовать существующие ведомства с целью централизованного контроля. Контролировать предлагается при помощи цифровых инструментов, таких как мобильные комплексы и камеры безопасного региона. Также должна быть сформирована систем паспортизации объектов и методики расчета их содержания. Таким образом, с помощью технологического перевооружения, можно добиться не только ускорения сроков выполнения благоустройства и повышения качества этих работ, считает чиновник.
«Опыт других регионов, успешные кейсы — это Башкирия, Вологда, Московская область, Нижегородская область — подтверждают эффективность централизованного управления», — подчеркнул Александр Боровков.
Заслушав доклад главы госжилинспекции, губернатор Самарской области отметил, что создавать отдельное ведомство для решения озвученной проблемы не нужно, поскольку в регионе и так достаточно органов с соответствующими функциями.
«Необходимо их централизовать, проанализировать, и те участки, которые у нас еще не ушли в работу, мобилизовать», — резюмировал Вячеслав Федорищев.
Заместитель главы региона и глава областного кабмина Михаил Смирнов сообщил, что законопроект на эту тему уже рассматривался на заседании правительства Самарской области. Проблему разрозненных требований к благоустройству планируют решать в несколько шагов.
«Мы с 1 января 26-го года создадим необходимую нормативную базу совместно с депутатами Самарской Губернской Думы. Там нужно будет отдельное решение нормативное принять уровня закона. И также постановление правительства издадим — распределим полномочия: там есть контрольные функции и их, наверное, разумнее было бы предоставить жилищной инспекции, а есть полномочия по регулированию для сферы ЖКХ. Здесь коллеги тоже с этой задачей справятся», — уточнил Михаил Смирнов.
По словам губернатора, проблему благоустройства и то, как ее можно решить, в правительстве обсудят в рамках отдельного совещания.
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