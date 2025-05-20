В Ростовской области вырос объем ипотечных сделок

— Жители региона традиционно демонстрируют высокую активность на ипотечном рынке. За первые четыре месяца 2025 года дончане заключили в банке более 3,5 тысяч договоров жилищного кредитования на общую сумму свыше 15 млрд рублей. 80% объема выдач занимают льготные программы, среди которых лидирует семейная ипотека. По рынку жилья мы видим устойчивый спрос на новостройки, а также растущий интерес к загородной недвижимости, особенно к строительству домов, — отметил заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев.