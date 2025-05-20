В Ростовской области вырос объем ипотечных сделок

Ростовская область вошла в апреле в тройку лидеров по объему ипотечных сделок. При этом каждый шестой кредит дончане взяли на покупку и строительство загородных домов. Такую статистику предоставил аналитический центр Домклик.
— Жители региона традиционно демонстрируют высокую активность на ипотечном рынке. За первые четыре месяца 2025 года дончане заключили в банке более 3,5 тысяч договоров жилищного кредитования на общую сумму свыше 15 млрд рублей. 80% объема выдач занимают льготные программы, среди которых лидирует семейная ипотека. По рынку жилья мы видим устойчивый спрос на новостройки, а также растущий интерес к загородной недвижимости, особенно к строительству домов, — отметил заместитель управляющего Ростовского отделения Сбербанка Антон Усачев.
Также эксперты проанализировали, как изменилось распределение ипотеки Сбера между сегментами первичного, готового и загородного жилья. В апреле доля новостроек составила 79% от всех ипотечных сделок банка в Ростовской области — это превышает среднероссийский показатель на 6 процентных пунктов, однако немного уступает значению марта текущего года (-3 п.п.). Доля первичного рынка жилой недвижимости стабильно держится выше отметки в 70%, начиная с декабря прошлого года.
Вторичный рынок жилищного фонда региона занял лишь 4% выданных ипотек, что вдвое ниже общероссийских показателей и на один пункт ниже предыдущего месяца. Отмечается заметная активизация интереса жителей Ростовской области к загородному жилью: этот сектор вырос на три пункта и достиг доли в 16% от общего объема ипотеки.
Аналогичная тенденция наблюдается и на федеральном уровне: готовность приобрести готовое жилье вне городской черты увеличилась на 1 п.п., составив 10,6%, тогда как спрос на недвижимость, находящуюся в процессе строительства, увеличился ещё сильнее (+2 п.п.) и приближается к отметке в 5% структуры выдачи кредитов.