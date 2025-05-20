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Последние новости к вечеру 20 мая 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 20 мая 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 20 мая — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 мая 2025 года.

Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов около Кремля

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин сообщил Трампу, что в ночь на 7 мая были предотвращены теракты у Кремля и Красной площади. Он связал атаку с попыткой Киева сорвать празднование 80-летия Победы.

Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, складам боеприпасов, цеху производства дронов и другим объектам. Использовались авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

Захарова: инициатива об обмене «1000 на 1000» была российской

Источник: РИА "Новости"

Инициатива об обмене пленными в формате «1000 на 1000», согласованная в Стамбуле, исходила от российской стороны. Об этом заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что идею предложил глава российской делегации.

Экс-глава «Роскосмоса» стал сенатором от Архангельской области

Источник: РИА "Новости"

Бывший глава «Роскосмоса» и спецпредставитель президента РФ Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Указ подписал губернатор Александр Цыбульский, отметив опыт Борисова в сфере ОПК и технологий как важный для региона.

Второй регион России ввел режим ЧС из-за заморозков

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской и Воронежской областях введен режим ЧС из-за заморозков. Введение режима чрезвычайной ситуации даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать убытки.