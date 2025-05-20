Последние новости к вечеру 20 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 мая 2025 года.
Путин рассказал Трампу о предотвращении терактов около Кремля
Путин сообщил Трампу, что в ночь на 7 мая были предотвращены теракты у Кремля и Красной площади. Он связал атаку с попыткой Киева сорвать празднование 80-летия Победы.
Российские войска поразили военный аэродром ВСУ
Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам, складам боеприпасов, цеху производства дронов и другим объектам. Использовались авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска.
Захарова: инициатива об обмене «1000 на 1000» была российской
Инициатива об обмене пленными в формате «1000 на 1000», согласованная в Стамбуле, исходила от российской стороны. Об этом заявила представитель МИД РФ, подчеркнув, что идею предложил глава российской делегации.
Экс-глава «Роскосмоса» стал сенатором от Архангельской области
Бывший глава «Роскосмоса» и спецпредставитель президента РФ Юрий Борисов назначен сенатором от Архангельской области. Указ подписал губернатор Александр Цыбульский, отметив опыт Борисова в сфере ОПК и технологий как важный для региона.
Второй регион России ввел режим ЧС из-за заморозков
В Ростовской и Воронежской областях введен режим ЧС из-за заморозков. Введение режима чрезвычайной ситуации даст аграриям возможность оформить страховые выплаты и компенсировать убытки.