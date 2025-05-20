Рассмотрение дела экс-главы Минстроя Самарской области возобновится 27 мая

В деле фигурирует гендиректор ПАО «Дорисса» Люция Сафина, свидетельствующая о финансовых потерях предприятия в результате действий Пивкина. По ее словам, вмешательство чиновника лишило компанию 30 млн рублей прибыли при выполнении контракта на строительство автодороги Самара-Новокуйбышевск.