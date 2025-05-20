Рассмотрение дела экс-главы Минстроя Самарской области возобновится 27 мая

Суд по уголовному делу экс-министра строительства Самарской области Ивана Пивкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, возобновится 27 мая 2025 года в Октябрьском районном суде Самары.
Заседание, первоначально запланированное на 20 мая, не состоялось из-за невозможности доставки подсудимого в суд.
Процесс проходит в суде Октябрьского района Самары.
В деле фигурирует гендиректор ПАО «Дорисса» Люция Сафина, свидетельствующая о финансовых потерях предприятия в результате действий Пивкина. По ее словам, вмешательство чиновника лишило компанию 30 млн рублей прибыли при выполнении контракта на строительство автодороги Самара-Новокуйбышевск.
Экс-министр ожидает вынесения приговора, а его заместитель Александр Николаев уже осужден, сообщает «Волга Ньюс».
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