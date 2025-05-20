В Иркутске полным ходом идет ремонт на 22 участках дорог

В текущем сезоне в Иркутске запланировано обновление 34 участков дорог, 22 из которых уже находятся в работе. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На улицах Трилиссера, Мира, Маяковского и бульваре Рябикова завершен демонтаж старых элементов обустройства. Одновременно на Норильской, 2-й Железнодорожной и Станции Горка рабочие устанавливают новые бордюры и подготавливают основания для тротуаров.
— К ремонту улиц Томсона, Александра Невского, Чапаева, Байкальская, Рабочая, Розы Люксембург, Ширямова подрядчики приступят в ближайшее время. Все они должны быть выполнены качественно и в соответствии с графиком. Поэтому поручил наращивать темп, увеличивать количество людей и техники в выходные, — отметил мэр Руслан Болотов.
На улице Медведева и участке Ржанова специалисты тщательно проводят омоноличивание бордюров, обеспечивая их долговечность. Параллельно ведется уход за свежеуложенным бетоном и санитарная обрезка деревьев на Крымской и в Черемховском переулке.