В Иркутске полным ходом идет ремонт на 22 участках дорог

— К ремонту улиц Томсона, Александра Невского, Чапаева, Байкальская, Рабочая, Розы Люксембург, Ширямова подрядчики приступят в ближайшее время. Все они должны быть выполнены качественно и в соответствии с графиком. Поэтому поручил наращивать темп, увеличивать количество людей и техники в выходные, — отметил мэр Руслан Болотов.