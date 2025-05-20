Четвероногим вход запрещен. В Академическом саду ввели ограничения на прогулки для собак

«В соответствии с этим садик для всех жителей, петербуржцев, гостей нашего города открыт с девяти утра до девяти вечера. Для собак вход запрещен, — подчеркнули в академии. — Для собак есть специальные площадки в городе. Все о них знают, но туда почему-то никто не ходит».