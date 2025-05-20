Четвероногим вход запрещен. В Академическом саду ввели ограничения на прогулки для собак

В академии пояснили, что на территории сада, окруженного зданиями Академии художеств, сейчас ведется работа по пресечению выгула собак. Представитель академии отметил, что, согласно пункту 1 статьи 8.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», выгул четвероногих запрещен на земельных участках, прилегающих к образовательным учреждениям. По его словам, это правило распространяется и на территорию Санкт-Петербургской академии художеств.
«В соответствии с этим садик для всех жителей, петербуржцев, гостей нашего города открыт с девяти утра до девяти вечера. Для собак вход запрещен, — подчеркнули в академии. — Для собак есть специальные площадки в городе. Все о них знают, но туда почему-то никто не ходит».
Также «Фонтанке» сообщили, что ограничение на выгул собак в Академическом саду было введено в том числе для защиты объекта культурного наследия.
«Я хочу еще отметить, что садик является объектом культурного наследия федерального значения. На него есть охранные обязательства, поэтому мы делаем, все, чтобы сохранить этот садик для дальнейших поколений», — заключили в академии.