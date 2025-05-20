В Воронеже 16 маршрутов изменили схему движения из-за аварийных работ

Автобусы временно изменили схему движения в связи с коммунальной аварией на Московском проспекте, сообщили в управлении дорожного хозяйства города.
На время выполнения работ общественный транспорт будет следовать:
- № 5, 25, 37, 40, 90, 97, 99 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова и далее по маршрутам;
- № 9КА, 46, 49, 69, 80, 94 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Шишкова, Хользунова, Московскому проспекту и далее по маршрутам;
- № 35, 77 — с Московского проспекта по улицам Беговой, Солнечной, Хользунова и далее по маршрутам;
- № 47 — с улицы Генерала Лизюкова по Московскому проспекту (разворот у дома № 91 по Московскому проспекту) и далее по маршруту.