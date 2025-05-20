Новый детский сад за полмиллиарда рублей мест появится в Уфе

В уфимском поселке Нагаево появится новый детсад. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Для будущего детского сада выделен земельный участок размером 1,8 гектара. В соответствии с техническим заданием, проектировочные работы и подготовка всей необходимой документации должны быть завершены в шестимесячный срок. Новое дошкольное учреждение сможет принять 260 детей, которые будут распределены по 11 группам численностью 20−25 воспитанников каждая.
Общая стоимость контракта, включая строительство и оснащение детского сада современным оборудованием, достигает 470 млн рублей. Средства на реализацию проекта выделяются из бюджетов двух уровней — федерального и регионального.
Подрядная организация обязана сдать в эксплуатацию трехэтажное здание до сентября 2027 года. В перечень работ также входит комплексное благоустройство прилегающей к детскому саду территории.
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