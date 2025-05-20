Россиянам рассказали простой способ похудеть без диеты

Мамина уверена, при похудении важно придерживаться ограничений в количестве калорий, потребляемых за день, и тратить больше энергии, чем ее приходит из пищи. По мнению специалиста, если рацион состоит на 80% из питательной и полезной пищи, а на 20% из вкусной, вес будет уходить.