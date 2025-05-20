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Россиянам рассказали простой способ похудеть без диеты

Снижать вес можно без строгих диет и запретов. Вместо них врач рекомендует придерживаться калорийного баланса и оставлять в рационе место для любимых блюд.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина уверена. что похудеть можно без жестких ограничений в питании. Об этом она рассказала изданию Ufatime.ru.

Мамина уверена, при похудении важно придерживаться ограничений в количестве калорий, потребляемых за день, и тратить больше энергии, чем ее приходит из пищи. По мнению специалиста, если рацион состоит на 80% из питательной и полезной пищи, а на 20% из вкусной, вес будет уходить.

По словам Маминой, жесткие диеты приводят к перееданию, поэтому нужно иногда себе позволять сладкое.

В таком случае можно будет избежать срывов. Так, если в день человеку нужно две тысячи калорий, 1600 можно получить из полезной пищи, а 400 — из мороженого, бургеров, чипсов и прочей пищи. «Также можно утром съесть овсянку, днем — курицу с овощами, а вечером — кусочек пиццы», — добавила врач.