Новый случай Крымской геморрагической лихорадки выявили в Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали новый случай Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). На этот раз заболевание выявили в одном из хуторов Красносулинского района, об этом сообщает местная ЦРБ.
По информации медиков, инфекцию человеку передал клещ. Жителей района попросили не заходить в траву и в целом быть осторожными на природе.
Напомним, ранее два случая заражения КГЛ зафиксировали в Дубовском и Песчанокопском районах. Всего же, по состоянию на 13 мая, в больницы региона с укусами клещей обратились 1505 человек, из которых 645 — дети до 14 лет.
Напомним, во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь, а при возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.
Домашних питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.
Если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.
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