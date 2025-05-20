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Новый случай Крымской геморрагической лихорадки выявили в Ростовской области

Еще один человек заразился инфекцией после укуса клеща в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зарегистрировали новый случай Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). На этот раз заболевание выявили в одном из хуторов Красносулинского района, об этом сообщает местная ЦРБ.

По информации медиков, инфекцию человеку передал клещ. Жителей района попросили не заходить в траву и в целом быть осторожными на природе.

Напомним, ранее два случая заражения КГЛ зафиксировали в Дубовском и Песчанокопском районах. Всего же, по состоянию на 13 мая, в больницы региона с укусами клещей обратились 1505 человек, из которых 645 — дети до 14 лет.

Напомним, во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами, штаны и высокую обувь, а при возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Чаще всего накожники присасываются к голове, шее, подмышкам и животу.

Домашних питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить с ними в кусты и траву.

Если вас укусил клещ, не вытаскивайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

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