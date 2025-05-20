«Белавиа» временно будет летать в другой город Туркменистана

В компании уточнили, что аэропорт Туркменбаши будет закрыт по 25 июля текущего года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты в Туркменистан и/или обратно, могут узнать актуальную информацию о своем рейсе на сайте белорусской авиакомпании в графе «статус бронирования».