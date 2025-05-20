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«Белавиа» временно будет летать в другой город Туркменистана

МИНСК, 20 мая — Sputnik. Полеты по маршруту Минск — Туркменбаши — Минск будут выполняться в/из Международного аэропорта Балканабад, сообщили Sputnik в пресс-службе «Белавиа».

Источник: Sputnik.by

Балканабад расположен в 110 км от воздушной гавани Туркменбаши недалеко от Каспийского моря.

Временный перенос рейсов в другой аэропорт, как правило, влечет за собой корректировку расписания. Вместе с тем в авиакомпании постарались максимально учесть интересы пассажиров, поэтому изменения в графике полета воздушных судов незначительны.

отметили в «Белавиа»

В компании уточнили, что аэропорт Туркменбаши будет закрыт по 25 июля текущего года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты в Туркменистан и/или обратно, могут узнать актуальную информацию о своем рейсе на сайте белорусской авиакомпании в графе «статус бронирования».

Надеемся, что временные неудобства не повлияют на впечатления от путешествия.

добавили в «Белавиа»

Аэропорт Туркменбаши сообщил о начале ремонтных работ 7 мая. Выполнение полетов внутренних и международных рейсов в этот город приостановлено с 19 мая.