«Белавиа» временно будет летать в другой город Туркменистана

Балканабад расположен в 110 км от воздушной гавани Туркменбаши недалеко от Каспийского моря.
Временный перенос рейсов в другой аэропорт, как правило, влечет за собой корректировку расписания. Вместе с тем в авиакомпании постарались максимально учесть интересы пассажиров, поэтому изменения в графике полета воздушных судов незначительны.
В компании уточнили, что аэропорт Туркменбаши будет закрыт по 25 июля текущего года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты в Туркменистан и/или обратно, могут узнать актуальную информацию о своем рейсе на сайте белорусской авиакомпании в графе «статус бронирования».
Надеемся, что временные неудобства не повлияют на впечатления от путешествия.
Аэропорт Туркменбаши сообщил о начале ремонтных работ 7 мая. Выполнение полетов внутренних и международных рейсов в этот город приостановлено с 19 мая.