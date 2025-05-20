Стоимость проезда на городском транспорте будет скорректирована с 1 июня

«С 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Москвы. С 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции, а сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России. При этом в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, разовая поездка по биометрии остается самой выгодной. Она будет стоить 63 ₽, что на 11 ₽ выгоднее оплаты по банковской карте и на 4 ₽ — по билету «Кошелек». Стоимость билетов по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4−6 ₽
Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта останутся бесплатными.
«Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остается одной из самых низких среди крупных городов России», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Также на 2 ₽ (с 5 до 7 ₽ за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.
«Средства от индексации тарифов направляют на то, чтобы улучшать инфраструктуру, открывать новые станции метро, строить и реконструировать трамвайные линии, обновлять подвижной состав в метро и на МЦД, пополнять электробусный парк и развивать удобные способы оплаты проезда», — подчеркнули в пресс-службе.