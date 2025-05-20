Стоимость проезда на городском транспорте будет скорректирована с 1 июня

Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Также на 2 ₽ (с 5 до 7 ₽ за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.