Опыты ученых РФ помогут создать новые световые «выключатели» для нейронов

В частности, ученые из МФТИ, а также их коллеги из ведущих научных центров Германии и Франции, впервые получили данные по структуре белка OLPVR1, который вырабатывает один из вирусов, поражающих водоросли в одном из озер на территории Антарктиды. Понимание того, как она меняется под действием вспышек света и начинает пропускать через себя ионы кальция, крайне важно для изучения того, как функционируют мембранные каналы на базе родопсинов.