Созданы «умные стекла» нового поколения

Предложенный в Политехе способ позволяет отказаться от жидкого электролита и создать тонкий электрохромный слой из оксидов никеля и кобальта на наноструктурированной подложке методом электронно-лучевого и магнетронного напыления. Поверх активного «ядра» формируется оболочка методом атомно-слоевого осаждения, что позволяет точно управлять толщиной и составом пленок на уровне нанометров. Визуально электрохромное устройство напоминает многослойный «пирог»: два прозрачных электрода, электрохромный слой, ионопроводящий электролит и слой хранения ионов. Все они наносятся с точностью до миллиардной доли метра. Такая технология, как подчеркивают ученые, делает «умные стекла» легче, безопаснее и долговечнее, а также упрощает массовое производство.