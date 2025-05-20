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В Китае откроется первый фитнес-центр для животных

В Шанхае скоро распахнет двери первый в стране фитнес-центр для домашних животных, который предложит уникальные услуги по оздоровлению и тренировкам собак. Заведение оснастили беговыми дорожками, бассейнами и массажными кабинетами.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Собака стоит на фоне батута
Источник: Freepik

Главная цель центра Gogogym — помогать питомцам оставаться активными и предотвращать болезни при помощи регулярных физических нагрузок. Об этом написала газета South China Morning Post.

Тренировкой животных займутся профессиональные тренеры по фитнесу для собак и терапевты с опытом реабилитации животных или ветеринарной помощи. Специалисты для каждого клиента составят индивидуальные планы занятий.

В Gogogym сообщили, что цены на услуги еще не утвердили. Однако люди, которые поучаствуют в мероприятиях перед открытием, получат бесплатные абонементы. Распахнет двери фитнес-зал в конце июня. Сейчас заведение работает в тестовом режиме.

Ранее кинолог рассказал, что собак в фитнес-клуб нужно водить не только для активности, но и для социализации.