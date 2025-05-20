В Китае откроется первый фитнес-центр для животных

Главная цель центра Gogogym — помогать питомцам оставаться активными и предотвращать болезни при помощи регулярных физических нагрузок. Об этом написала газета South China Morning Post.
Тренировкой животных займутся профессиональные тренеры по фитнесу для собак и терапевты с опытом реабилитации животных или ветеринарной помощи. Специалисты для каждого клиента составят индивидуальные планы занятий.
В Gogogym сообщили, что цены на услуги еще не утвердили. Однако люди, которые поучаствуют в мероприятиях перед открытием, получат бесплатные абонементы. Распахнет двери фитнес-зал в конце июня. Сейчас заведение работает в тестовом режиме.
Ранее кинолог рассказал, что собак в фитнес-клуб нужно водить не только для активности, но и для социализации.