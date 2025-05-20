В Китае откроется первый фитнес-центр для животных

В Gogogym сообщили, что цены на услуги еще не утвердили. Однако люди, которые поучаствуют в мероприятиях перед открытием, получат бесплатные абонементы. Распахнет двери фитнес-зал в конце июня. Сейчас заведение работает в тестовом режиме.