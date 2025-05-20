Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Юлия Шевцова, занимавшая должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, заявила в беседе с РИА Новости, что считает решение губернатора региона о ее отставке после резонансного видеоролика ее дочери справедливым.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял решение отправить в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после резонансного видеоролика ее дочери, в котором она угрожала кому-то «отправкой на СВО».
«Да (справедливо), решение губернатора закон», — сказала Шевцова РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также отметила, что в дальнейшем планирует работать для развития России. «У меня есть уже предложения. Я люблю свою страну и дальше буду работать для развития своей Родины», — сказала она.
Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Шевцовой опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)». Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор Вологодской области сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО — честь и привилегия, а не наказание. Он сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.