В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Стоимость проезда на городском транспорте в столице будет скорректирована с 1 июня, при этом стоимость разовой поездки по биометрии будет самой выгодной и составит 63 рубля, а разовая поездка на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» обойдется в 67 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции. Сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России, несмотря на то, что именно в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки.
«Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, МЦД на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету “Кошелек” на карте “Тройка” составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84. Стоимость поездок по иным билетам по тарифу “Кошелёк”, “Единым” с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4−6 рублей», — отметили в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелёк», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Таким образом, оплата по биометрии уже четвёртый год остаётся самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тысяч пассажиров, подчеркнули в пресс-службе.
«Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта будут по-прежнему бесплатными. При поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф “90 минут”. Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что средства, полученные от индексации тарифов, направляются на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.