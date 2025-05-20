В Москве скорректируют стоимость проезда на городском транспорте

В департаменте уточнили, что стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелёк», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой. Таким образом, оплата по биометрии уже четвёртый год остаётся самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тысяч пассажиров, подчеркнули в пресс-службе.