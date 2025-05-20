Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфу посетил федеральный министр

В Уфу приехал министр энергетики России Сергей Цивилев.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 мая, в Уфу прибыл министр энергетики страны Сергей Цивилев. Вместе с главной Башкирии Радием Хабировым он открыл Российский нефтегазохимический форум. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.

— Мы рады приветствовать на нашем ежегодном форуме представителей более 40 регионов страны, участников из-за рубежа — из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Китая, других государств. Очень здорово, что наша столица вновь становится важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития топливно-энергетического комплекса страны, — написал Хабиров.

На встрече с главой республики Цивилев предложил Башкирии подать заявку в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) для строительства новых отраслевых объектов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.