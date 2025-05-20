Уфу посетил федеральный министр

Сегодня, 20 мая, в Уфу прибыл министр энергетики страны Сергей Цивилев. Вместе с главной Башкирии Радием Хабировым он открыл Российский нефтегазохимический форум. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.
— Мы рады приветствовать на нашем ежегодном форуме представителей более 40 регионов страны, участников из-за рубежа — из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Китая, других государств. Очень здорово, что наша столица вновь становится важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития топливно-энергетического комплекса страны, — написал Хабиров.
На встрече с главой республики Цивилев предложил Башкирии подать заявку в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) для строительства новых отраслевых объектов.
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