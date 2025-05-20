Омертвение зон мозга: что такое микроинсульт и чем он опасен

Врач Борис Мадрау перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о микроинсульте у человека. К ним медик отнес проблемы с мышлением, депрессию, тревожность, сильную усталость, слабость в конечностях, затрудненную речь и проблемы с мимикой. Как правило, микроинсульт проходит самостоятельно и не приводит к необратимым повреждениям головного мозга, но это не отменяет необходимости обратиться к врачу, передает «Лента.ру». Что такое микроинсульт, чем он отличается от обычного инсульта и насколько опасен для человека, «Вечерняя Москва» узнала у врача — невролога-гериатра и нейрофизиолога Валерия Новоселова.
Эксперт объяснил, что «микроинсульт» — это бытовое понятие, под которым подразумевается транзиторная ишемическая атака или преходящее нарушение мозгового кровообращения.
— Любые события, происходящие с сосудистой системой, неблагоприятно влияют на головной мозг. Это сложная система, в которой есть 86 миллиардов нейронных клеток. Они всю жизнь живут с нами и не делятся, — отметил врач.
Сосудистая сеть человека устроена куда сложнее, чем его геном. Поэтому любые катастрофы, даже с приставкой «микро», могут приводить к неприятным последствиям. Особенно они опасны для людей пожилого возраста — от 75 лет и старше.
— Любые такие «катастрофы» приводят к формированию когнитивных нарушений. После 75 лет в сочетании с сосудистым фактором и нейродегенерацией, то есть потерей нейронов, ведут к появлению деменции, — обратил внимание невролог.
Сам по себе инсульт — это инфаркт мозга, то есть омертвение его определенной зоны. Она может быть маленькой, большой, корковой, подкорковой.
Скрытые симптомы инфаркта.
— Речь идет о потере функциональной ткани. Представьте, что из 86 миллиардов нейронов какая-то часть погибла локально, — рассказал собеседник «ВМ».
В нашем мозге находятся центры управления гормонами, иммунитетом, температурой тела, пищевым поведением, сердцебиением и так далее.
— Такие повреждения сосудов и мозга, даже если речь идет о микроинсульте, действительно могут пройти незаметно для человека. Но постепенно, когда он начнет стареть, это станет очевидным, — заключил Новоселов.
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