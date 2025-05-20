Омертвение зон мозга: что такое микроинсульт и чем он опасен

Врач Борис Мадрау перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о микроинсульте у человека. К ним медик отнес проблемы с мышлением, депрессию, тревожность, сильную усталость, слабость в конечностях, затрудненную речь и проблемы с мимикой. Как правило, микроинсульт проходит самостоятельно и не приводит к необратимым повреждениям головного мозга, но это не отменяет необходимости обратиться к врачу, передает «Лента.ру». Что такое микроинсульт, чем он отличается от обычного инсульта и насколько опасен для человека, «Вечерняя Москва» узнала у врача — невролога-гериатра и нейрофизиолога Валерия Новоселова.