В Ростовской области аптека выдавала рецепты «из будущего»

В другой аптеке этой же сети выдавали лекарства по просроченным рецептам. Также, на одном из них фамилия медика на бланке отличалась от фамилии на печати. Когда об этом узнали сотрудники Росздравнадзора, то была организована проверка. Дело направили в суд для дальнейших разбирательств. Аптечную организацию приговорили к штрафу.