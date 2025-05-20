В Ростовской области аптека выдавала рецепты «из будущего». Об этом сообщили в региональном управлении Росздравнадзора.
Выяснилось, что одна из аптек продавала сильнодействующее лекарство по рецепту, который датировался ноябрем текущего года.
В другой аптеке этой же сети выдавали лекарства по просроченным рецептам. Также, на одном из них фамилия медика на бланке отличалась от фамилии на печати. Когда об этом узнали сотрудники Росздравнадзора, то была организована проверка. Дело направили в суд для дальнейших разбирательств. Аптечную организацию приговорили к штрафу.
Напомним, что по Ростовской области регулярно проводятся проверки в аптеках.
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